«Ждём российскую». Приднестровье отказалось от вакцины из Румынии
Приднестровье намерено отказаться от вакцины «AstraZeneca», 1800 доз которой республике передала Румыния в рамках гуманитарной помощи Молдове. Власти ждут поставку «Спутник-V» из России.
Об этом в своем телеграм-канале написал президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прививать граждан мы не начали. Пока повременим. Рисковать жизнями приднестровцев не имеем права. Ждем обоснованного экспертного мнения профильных специалистов, в том числе ВОЗ.
Относительно поставки «Спутник V»: работа в этом направлении ведется. Препарат доставят самолетом в аэропорт Кишинева. Точная дата поставки не определена, но рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время», – написал Красносельский.
Ранее он говорил о безвозмездной поставке 30 тыс доз.
Спасибо!
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