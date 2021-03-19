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19.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Приднестровье, Россия, Румыния
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«Ждём российскую». Приднестровье отказалось от вакцины из Румынии


Приднестровье намерено отказаться от вакцины «AstraZeneca», 1800 доз которой республике передала Румыния в рамках гуманитарной помощи Молдове. Власти ждут поставку «Спутник-V» из России.

Об этом в своем телеграм-канале написал президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прививать граждан мы не начали. Пока повременим. Рисковать жизнями приднестровцев не имеем права. Ждем обоснованного экспертного мнения профильных специалистов, в том числе ВОЗ.

Относительно поставки «Спутник V»: работа в этом направлении ведется. Препарат доставят самолетом в аэропорт Кишинева. Точная дата поставки не определена, но рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время», – написал Красносельский.

Ранее он говорил о безвозмездной поставке 30 тыс доз.

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