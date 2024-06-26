Зиговавшего на Сапун-горе украинца лишили свободы

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Зигующий молодчик на трофейной немецкой гаубице мемориала «Сапун-гора» получил 1,5 года колонии-поселения с запретом на публикации в Интернете на 3 года.

Такое решение принял Севастопольский городской суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В январе 2023 года 28-летний гражданин Украины на территории мемориала «Сапун-гора» взобрался на ствол немецкой 150-миллиметровой гаубицы времен Великой Отечественной войны и выполнил нацистское приветствие.

Свой низменный поступок мужчина снял на мобильный телефон и разместил в соцсетях накануне 80-летия освобождения Севастополя. Фото зигующего молодчика завирусилось в сети и вызвало бурю возмущения.

«Подозреваемый был оперативно установлен и задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Следователем с фигурантом проведены все неотложные следственные действия. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – напомнили в Следкоме.

Расследование длилось полтора месяца, сегодня суд признал украинца виновным и приговорил к лишению свободы на полтора года.