Зиговавшего на Сапун-горе украинца лишили свободы

Любовь Смирнова.  
26.06.2024 18:28
  (Мск) , Севастополь
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Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина


Зигующий молодчик на трофейной немецкой гаубице мемориала «Сапун-гора» получил 1,5 года колонии-поселения с запретом на публикации в Интернете на 3 года.

Такое решение принял Севастопольский городской суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зигующий молодчик на трофейной немецкой гаубице мемориала «Сапун-гора» получил 1,5 года колонии-поселения с запретом...

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В январе 2023 года 28-летний гражданин Украины на территории мемориала «Сапун-гора» взобрался на ствол немецкой 150-миллиметровой гаубицы времен Великой Отечественной войны и выполнил нацистское приветствие.

Свой низменный поступок мужчина снял на мобильный телефон и разместил в соцсетях накануне 80-летия освобождения Севастополя. Фото зигующего молодчика завирусилось в сети и вызвало бурю возмущения.

«Подозреваемый был оперативно установлен и задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Следователем с фигурантом проведены все неотложные следственные действия. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – напомнили в Следкоме.

Расследование длилось полтора месяца, сегодня суд признал украинца виновным и приговорил к лишению свободы на полтора года.

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