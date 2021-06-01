Зеленский ошарашен: Франция и Германия отказались считать Россию «агрессором»

01.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В «нормандском формате» только Украина считает, что в Донбассе Россия является стороной конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, «нормандский формат» ничего не решает, поскольку это лишь «технический круглый стол, за которым решается вопрос о прекращении войны».

«Но на последнем заседании советников лидеров стран «Нормандской четверки», где Россию представлял господин Дмитрий Козак, он спросил у наших европейских партнеров, является РФ стороной конфликта. Представители Германии и Франции прямо не ответили, что Россия является стороной конфликта. Они снова включили такую «осторожную» дипломатию, с которой Украина не соглашается, так как Россия является стороной конфликта, и мы это понимаем», – сказал глава Украины.

«Если я правильно понял, внешнеполитический советник канцлера Германии прямо не признал Россию стороной конфликта?», – уточнил немецкий журналист.

«Они не смогли прямо ответить на этот вопрос. Я считаю, что это проблема. Я не могу быть дипломатичным в этих вопросах, потому что семь лет идет война, убивают людей. И у нас нет времени постоянно бегать по кругу», – возмутился Зеленский.