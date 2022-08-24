Зима близко: жителей Винницы призывают скинуться на генераторы и запастись тепловентиляторами

24.08.2022  10:42 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, ЖКХ, Местная власть, Украина, Энергетика
Новости Украины

Жители Винницы должны сами подготовить свои квартиры к зиме – утеплить их и купить необходимую технику.

Об этом в эфире телеканала «Вита» заявил директор местного коммунального предприятия Валерий Мальченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Винницы должны сами подготовить свои квартиры к зиме – утеплить их и купить...

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По словам Мальченко, генераторов, которые закупила городская власть, не хватает, потому жители многоквартирных домов должны скинуться и купить их самостоятельно.

«Сегодня нужно жителям домов самим подготовить свои квартиры – утеплить окна, входные двери, запастись электроприборами и, в случае отключения отопления, газа, жители должны иметь у себя какие-то тепловентиляторы… Должны иметь какие-то электрочайники, чтобы можно было подогреть водичку, чай попить или кофе, какой-то тепловентилятор – это в случае отсутствия газа, отопления…

А для того, чтобы тепловентилятор работал, необходимо сегодня – совет такой жителям, приобрести электрогенератор. Чтобы, в случае отсутствия (электроэнергии) подключить зарядное устройство телефона, приготовить продукты для тех же маленьких детей, подогреть. Жители сегодня должны обеспечить себя.

Город думает, город работает – наша управляющая компания, коллеги мои. Нами также закуплены электрогенераторы, но их немного… Более мощные, профессиональные очень дорого стоят, а те, которые на четыре с половиной, пять-шесть киловатт, это в размере 30-40 тысяч гривен. Раскидайте на квартиры – это по 300 гривен, небольшая сумма, которую можно отложить и приобрести на свой дом», – заявил Мальченко.

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