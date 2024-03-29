Зима будет тяжелой, Россия погасит Украину – Бутусов

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Следующая зима будет очень тяжелой для Украины. Россия наращивает производство высокоточных ракет и будет наносить удары по объектам энергетики.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, враг увеличивает количество ракет, количество баллистических ракет, крылатых ракет и будет наносить удары по городам, будет наносить удары по инфраструктуре. Сейчас у них увеличивается количество высокоточного оружия и, конечно, я уже сейчас призываю людей готовиться к следующей зиме – она будет очень тяжелой», – скзаал главред «Цензора».

«Мы видим, как в Харькове, как Ладыжин, Бурштын – враг будет наносить удары, уничтожать полностью энергообъекты для того, чтобы опустошить Украину. Они этого не скрывают, делали это зимой 22-23 годов и собираются делать это и сейчас, конечно», – заявил Бутусов.