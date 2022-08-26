Зима для ВСУ будет тяжелой, сценарий пессимистический – львовский боевик

26.08.2022  16:27 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Зима для украинской армии будет тяжелой и изматывающей, а Россия имеет большой потенциал для увеличения и усиления своей группировки, задействованной в спецоперации.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил депутат Львовского облсовета, боевик ВСУ Александр Ганущин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зима для украинской армии будет тяжелой и изматывающей, а Россия имеет большой потенциал для...

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По мнению Ганущина, ситуация будет развиваться по пессимистическому для Украины сценарию и самое время уже готовить так называемую «Луганскую платформу» по примеру «Крымской», которая работает для потерянного полуострова.

«Россия – это страна, где срочную службу в армии прошло бесчисленное количество людей, мобилизационный резерв – восемь миллионов. Я сам знаю, что такое восстановить знание автомата «Калашникова» и что такое ручные гранаты и даже ручной гранатомет. Это очень просто. У них срочная армия до сих пор, то есть, резерв огромный», – сказал боевик.

«Я – пессимист в части того, как будет разворачиваться ситуация. Время разворачивать уже «Луганскую платформу» по примеру «Крымской», и быть готовым к асимметрическим действиям по референдумам и так далее.

Я всем хочу пожелать выдержки, она нам всем очень нужна, а враг рассчитывает на то, что мы просто измучаемся, нас замучает холод, желание ротации. Нам нужно готовиться к тому, что враг очень сильный, но также понимать, что победа будет за нами», – заявил Ганущин.

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