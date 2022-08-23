Зима проверит Запад на готовность и дальше помогать Украине – CNN

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Новости Украины

Через шесть месяцев после начала боевых действий на Украине суровая зима проверит на прочность европейскую поддержку киевского режима.

Об этом говорится в публикации CNN.

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Несмотря на годы разлада отношений в эпоху Дональда Трампа и пандемии COVID-19, трансатлантический альянс сумел сплотиться и достичь договоренностей о финансовой поддержке и поставках оружия Киеву, договоренностей о прекращении использования российских энергоносителей, а также санкциях, призванных ударить по президенту России Путину, пишет издание.

Однако, как отмечается далее, «официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсусная позиция может развалиться, поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергоносителей для обогрева домов и реальной возможности рецессии».

Как указано, возможно, предвкушая более драконовские меры, столица Германии Берлин выключила свет, освещающий памятники, чтобы сэкономить электроэнергию, тогда как французским магазинам было приказано держать свои двери закрытыми, пока работает кондиционер, иначе им грозит штраф.

«Задача для Украины та же, что и в первый день: удержать Запад на стороне, поскольку затраты на поддержку Киева ударят по дому — не только путинский шантаж газом и зерном, но и стоимость экономической и гуманитарной поддержки», — цитирует CNN Кейр Джайлс, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.

«Возможно именно поэтому Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась к Рождеству, потому что настоящие проблемы заключаются в том, чтобы заставить Запад выполнять свои обещания в долгосрочной перспективе», – указывает эксперт.