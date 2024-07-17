«Зима, тьма и жирующий Зеленский», – украинцам обрисовали ближайшую перспективу

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Украинские реалии таковы, что инициативу выделить дополнительные финансы на строительство двух реакторов на Хмельницкой АЭС проще провести как законопроект о краже бюджетных средств.

В роли правдоруба на заседании Верховной рады выступил недавний подельник Владимира Зеленского экс-спикер Дмитрий Разумков, ныне отодвинутый от власти и затаивший обиду на остальных членов Зе-банды.

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«Сегодня летом у нас нет света, мы не можем обеспечить наше население светом. Есть четыре, пять, шесть часов в день, а дальше придет зима, темнеть будет раньше, света будет меньше, нагрузки на энергосистему будет больше, она и так ничего не выдерживает. Это мы не говорим о том, что вы довели до ручки атомную энергетику, сейчас хотите выделить еще дополнительные финансы на Энергоатом, который наделал убытков в 200 миллиардов гривен, а вы сейчас хотите еще им дать деньги для того, чтобы они построили якобы два реактора на Хмельницкий АЭС. Так это не о строительстве двух реакторов, выделите деньги, чтобы их просто украли», – сказал Разумков.

Он предложил так и назвать законопроект, чтобы честно было.

«Примите законопроект о краже государственных, бюджетных средств на Энергоатоме, это будет, по меньшей мере, проще и больше соответствовать действительности», – не без зависти обратился к бывшим подельникам Разумков.