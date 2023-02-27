Зимнее окно для российского наступления закрывается. Что дальше?

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Наступающая распутица делает невозможным потенциальное наступление как одной, так и другой стороны на фронтах СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет политолог Марат Баширов, ранее некоторое время занимавший должность премьера ЛНР.

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«Зимнее окно для наступления обеих сторон закрывается. Почва размягчается и сухопутные войска без поддержки тяжелой наземной техники останавливаются. И так будут стоять до того момента, пока танки не смогут ездить по полям», – считает Баширов.

Кроме того, он дает свою оценку ситуации в Артемовске, бои за освобождение которого ведут бойцы ЧВК «Вагнер».

«ЧВК «Вагнер» – это часть наших войск? С точки зрения невоенного человека – да. Бахмут (Артемовск) переходит под наш контроль, становясь вторым Мариуполем. Ура! А с точки зрения политолога – нет. ЧВК «Вагнер» представляет какую-то другую российскую элитную группу, которая смеет ставить ультиматумы министру Шойгу из-за «снарядного голода» и делает это на грани приличия, если не за гранью его. ЧВК «Вагнер» публично унижает губернатора Куйвашева (Собянинская группа), а это вообще-то регион с сильным ВПК и определенным менталитетом местных ОПГ (вспомните тот же «Уралмаш»). И я совершенно не уверен, что Куйвашев смог бы легко выиграть у Пригожина выборы губернатора», – считает эксперт.

По его мнению, эта новая элитная группа не идентифицирует себя, но дает возможность ЧВК «Вагнер» набирать политические очки в России, её популярность растет в разных социально-возрастных стратах».

«Следующее окно для проведения наступательных действий на Украине многое решит в политических раскладах в России. А вывод пока такой: нет единства элит у нас, и это не то многообразие, которое идет нам на пользу», – резюмирует Баширов.

Убежден, что ожидать наступления ВС РФ в ближайшее время не следует, и военный обозреватель Юрий Подоляка. По его словам, Россия по каким-то причинам не использовала зимнее окно возможностей для наступления.

В то же время российские силы продолжали продвижение в районе Артемовска, в частности на северных подступах к городу, пытаясь перерезать трассы, используемые для снабжения гарнизона ВСУ.

«Судя по оперативной информации, за ночь для ВСУ ситуации севернее Артемовска еще более ухудшилась. Пользуясь туманом, который накрыл местность, ЧВК «Вагнер» продвинулись по направлению к Богдановке и не исключено, что уже сегодня начнутся бои за этот н.п. Ждем уже официальных подтверждений», – пишет Подоляка.