Зимний безгаз: Экперты прогнозируют массовую остановку украинских заводов

04.10.2021 16:00 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Несмотря на завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и решение Венгрии о закупке газа в обход Украины, украинская ГТС все же не опустеет, но теперь речи о политическом шантаже со стороны Киева идти не может.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил влиятельный московский политолог Сергей Марков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Одним из условий построения «Северного потока-2» является то, что Россия будет продлевать контракт с украинской ГТС. К тому же потребность в российском газе в Евросоюзе настолько высока, что он будет нуждаться в дополнительных мощностях. Поэтому украинская ГТС будет использована. Но условия этого использования будут уже совсем другие», – сказал Марков.

«Во-первых, Украина не сможет шантажировать прекращением транзита, поскольку маршруты уже сильно диверсифицированы. Денег, соответственно, будет уже меньше поступать. Тех же политических дивидендов из-за того, что они не смогут шантажировать, тоже будет значительно меньше. Поскольку газа будет меньше, контроль над ним будет больше, значит, воровать его тоже смогут намного меньше. Поэтому газ-то будет, а вот бонусы от этого газа будут меньше намного», – считает эксперт.

А политолог Олег Матвейчев убежден, что ограничение транзита через территорию Украины приведет к значительному подорожанию не только услуг ЖКХ в этой стране, но и всех групп товаров.

«Конечно, никто не будет замораживать людей и целые города, просто для предприятий продукция будет стоить все дороже, она будет все менее конкурентоспособной. Цена же за топливо ложится в цену товара. Соответственно, товары будут более дорогие, менее конкурентоспособные на международном рынке и будут дороже для внутреннего потребителя. То есть вырастет не только цена ЖКХ, но и всех товаров. Учитывая, что зарплаты низкие, все это скажется на уровне жизни. Все это – плата за так называемую незалежность», – отметил Матвейчев.

А по словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривача, ситуация может дойти даже до полной остановки отдельных украинских предприятий.

«Перспективы сложные. С одной стороны, в ПХГ Украины накоплено достаточно много газа. С другой – часть принадлежит европейским трейдерам, которые намерены поставить его на европейский рынок в период максимальных цен. Без импорта баланс газа предстоящей зимой вряд ли сложится, а закупать его приходится по заоблачным ценам спотовых хабов. Перенести эти затраты на цены для населения и коммунального сектора власти Украины не могут себе позволить. Скорее всего, придется останавливать предприятия, деятельность которых завязана на использование газа. Суровая зима это испытание для любой ГТС, а для старой газотранспортной системы, которая страдает от недофинансирования в реконструкцию и модернизацию, это двойная нагрузка. Надеюсь, и этот отопительный сезон удастся пройти без больших эксцессов», – говорит Гривач.