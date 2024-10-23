Зимой Белоруссии предстоит избрать Лукашенко

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Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Решение об этом приняли сегодня депутаты Палаты представителей белорусского Национального собрания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский политтехнолог Евгений Минченко считает, что таким образом Минск принял «стратегию незаметной кампании», видимо имея в виду, что зимой оппозиции будет сложнее развернуть протесты. С ним не согласен белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

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Он опубликовал в своем тг-канале фото, на котором оппозиционер убегает по снегу от омоновца и написал:

«Классика зимних выборов. Ждем».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще не заявлял о своем выдвижении, но белорусские политологи уже поют его победу.

«Выборы Президента фактически будут плебисцитом за мир, развитие и социальную справедливость. Альтернативы Александру Лукашенко на данном этапе нет. А в будущем может быть только продолжатель его курса «коллективный Лукашенко», – написал Петр Петровский.

«Это действительно плебисцит не только в отношении конкретного человека и его политики, но и стратегический выбор будущего. Позиционирование Беларуси как западного форпоста объединяющейся Евразии, коллективного Востока, развивающего тесные интеграционные отношения с Россией и Китаем. Я вижу только одного человека, который на практике успешно реализует этот курс. Это Александр Лукашенко», – пишет Алексей Дзермант.