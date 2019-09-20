Зимой давление в ГТС Украины может опуститься до критически низких значений

20.09.2019, Киев, Игорь Петров

Приостановка транзита российского газа через ГТС Украины вследствие непродления транзитного контракта 1 января 2020 года влечет за собой риски, которые сейчас трудно оценить.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в этом отопительном сезоне находимся в зоне очень большой неопределенности и турбулентности. Количество газа в хранилищах при угрозе возможной остановки транзита нелимитировано – чем больше тем лучше. НАК посчитал, что хватит 20 миллиардов. Жираф большой – ему видней. Я не уверен. Главная угроза на сегодня – способна ли будет система работать в замкнутом цикле. Это вопрос технического состояния ГТС. Никто таких испытаний не проводил.

Если вы замыкаете трубу, все компрессоры встали по кругу чтобы поддерживать давлении в этой трубе. За транспорт уже никто не платит. Это вопрос к потребителя – вы должны уже будете оплатить, потому что цена доставки возрастает. Это второй момент.

И третий момент – гидродинамические свойства труб. Никто не знает как поведет себя система. Я говорил с операторами – они говорят: вот руки поднимем и будем ждать – что будет», – сказал Землянкий.