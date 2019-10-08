Зимой давление в украинской ГТС понизится до критических показателей

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Украина не подпишет договор о транзите российского газа, в ее системе будет слишком низкое давление и отдаленные украинские села рискуют замерзнуть.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Суслова, Россия же уже в этом году может достроить «Северный поток-2» и оставить Украину без транзита газа.

«Пока не подписан договор и слабо, вяло пока ведутся переговоры относительно закупки Украиной газа в следующем году. Договора о транзите российского газа через территорию Украины тоже нет. От решения этих вопросов очень многое будет зависеть, в том числе и стабильность нашего отопления», – сказал экономист.

Он также добавил, что Германия и другие страны ЕС решили с Данией проблему завершения строительства «Северного потока-2».

«Дания дала согласие, сейчас достаточно интенсивно будет достраиваться этот «Северный поток-2» и, возможно, что в начале следующего года, если не в конце этого он вступит в строй, что даст возможность ЕС транзитировать газ, минуя территорию Украины. В этом случае у нас могут возникнуть серьезные технические проблемы, несмотря на заверения «Нафтогаза», что газа на зиму закачано достаточно», – отметил экс-министр.

«Есть определенные технические проблемы, которые надо понимать… Если не будет транзита, не будет достаточного давления в газотранспортной системе Украины, а значит, будет достаточно сложно качать газ до всех населенных пунктов, которые к газу подключены. Потому что наличие транзита позволяло поддерживать необходимое рабочее давление», – заявил Суслов.