Зимой начнется обвал рейтинга Зеленского

15.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского будет стремительно падать, если он не покажет борьбу с коррупцией, а зимой к этому добавятся выплаты украинцев за коммуналку.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил украинский политолог Руслан Бортник.

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«Уже зимой Зеленский столкнется с серьезным жилищно-коммунальным кризисом. Ему придется отвечать за тепло, за цены на услуги ЖКХ, ему придется выстраивать отношения с нашими энергобаронами. Все это будет очень сложно. Зимой к нему будут ставить очень остро вопросы борьбы с коррупцией.

Я на протяжении осени ожидаю многочисленные задержания. В том числе, экс-президента Порошенко и его окружения. Эта осень, безусловно, станет для Зеленского Рубиконом. То, что он не сможет сделать этой осенью и зимой, он уже не сможет сделать вообще. После этого начнется проседание рейтинга, окрепнут оппоненты, будет другая игра», – заявил Бортник.