«Зимой отключения по 8 часов будут чудом» – украинский энергетический эксперт

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Даже при полном отсутствии морозов и обстрелов со стороны ВКС России, Украине не избежать многочасовых отключений в зимние месяцы.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам повезёт, если морозов вообще не будет, ниже нуля температура не опустится, нас никто не атакует или никуда не попадают… просто чудо какое-то. Тогда у нас отключения будут по 4-8 часов. Если нам не повезёт, то при минус 10-15 у нас отключения – 12-16 часов», – сказал Харченко.

Более того, он подчеркнул, что страны ЕС могут отказаться от поставок электроэнергии такому ненадёжному партнёру, как Украина.

«А ещё есть риск, что из-за проблем управления и риска технических проблем руководство европейской энергосистемы скажет: у вас могут возникнуть проблемы, значит мы хотим ограничить ваш доступ к европейской сети, потому что не хотим, чтобы ваши соседи пострадали, если у вас что-то будет сложно. А там такие люди, им такое решение принять будет несложно. Они с удовольствием его примут. Поэтому у нас ещё и технических риск в нашем соединении с Европой», – подытожил он.