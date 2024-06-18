«Зимой петух заклюёт» – в Киеве готовятся к чрезвычайному положению в энергетике

Украина не переживёт зиму, если не найдёт где-то несколько сотен мини-электростанций.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне здравый смысл подсказывает, что в преддверии зимы надо искать несколько сотен контейнерных мини-электростанций, чтобы хотя бы обеспечить жизнеобеспечение. Об этом говорят, а уже надо делать.

Чрезвычайное положение в энергетике – это то, что назрело и перезрело. И скорость украинской бюрократии абсолютно неадекватна масштабу проблемы. Надо сначала принимать решение и действовать, а потом уже оформлять. Но пока этого мы не наблюдаем», – сказал Золотарев.