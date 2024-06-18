«Зимой петух заклюёт» – в Киеве готовятся к чрезвычайному положению в энергетике
Украина не переживёт зиму, если не найдёт где-то несколько сотен мини-электростанций.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне здравый смысл подсказывает, что в преддверии зимы надо искать несколько сотен контейнерных мини-электростанций, чтобы хотя бы обеспечить жизнеобеспечение. Об этом говорят, а уже надо делать.
Чрезвычайное положение в энергетике – это то, что назрело и перезрело. И скорость украинской бюрократии абсолютно неадекватна масштабу проблемы. Надо сначала принимать решение и действовать, а потом уже оформлять. Но пока этого мы не наблюдаем», – сказал Золотарев.
«И да, действительно, зимой петух может нас клюнуть. С таким ходом дел, если даже на минимуме… Ведь вот предыдущая неделя, средняя температура, не было такой жары, чтобы надо было включать кондиционеры. То есть, длинный световой день, потребление электроэнергии на минимуме, и тем не менее, по несколько часов отключения. А что будет зимой?», – добавил эксперт.
Спасибо!
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