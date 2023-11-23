Зимой Украина готовит массированный удар по энергетике России
ВСУ накапливают дроны для массированных атак зимой по объектам энергетической инфраструктуры приграничных регионов России.
Такое предположение в эфире «Первого севастопольского» сделал инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Наша ПВО, конечно, повысила эффективность, меры были приняты после первых ударов. В частности, развёрнута мобильная ПВО на вертолётах, которые перехватывают большие дроны ещё на подлёте. Радиоэлектронная борьба лучше стала, развернули дополнительные комплексы типа «Панцирь» на башнях и возвышенностях, и таким образом увеличили их эффективность.
Но, с другой стороны, производство таких дронов – копеечное относительно масштабов государства. На Украине оно развёрнуто серийно. Сейчас они не используются массово, но отдельные экземпляры все равно прилетают.
Пару дней назад в районе Подмосковья приземлился на трассу прямо на дороге. До этого тоже мелькали, то есть одиночные запускают. Скорее всего, это такое прощупывание систем ПВО.
И моё предположение, что они накапливают к зиме, чтобы возможно попробовать нанести удар по объектам энергоснабжения с нашей стороны. Так сказать, зеркально ответить», – отметил Васильев.
По его словам, единичные отдельные беспилотники запускать нет смысла, поскольку их с высокой вероятностью собьют.
«Причём это данные украинской стороны – когда меньше 20 «Гераней» летит, их почти все сбивают. А вот если больше 30, то процент сбитых резко падает: грубо говоря, из 40-50 штук в одной волне как минимум половина точно попадает в цель», – пояснил эксперт.
В приграничных регионах в основном сбивают дроны-разведчики. Их количество ежедневно исчисляется десятками.
«Когда пролетают через приграничные территории, это могут быть дроны, которые летели на Москву, на другие регионы. Просто их сбивают раньше.
Потому что, если дрон с двигателем внутреннего сгорания, не на аккумуляторе, то ему что 200 км что 800 км – особой разницы нет, только ёмкость лимитируется. А электрические дроны, которые в прифронтовой зоне, в приграничных регионах чисто на аккумуляторах летают – это, в основном, разведчики. Они занимаются выявлением расположения позиций наших войск. Их естественно сбивают чаще, просто там ближе к линии боевого соприкосновения, либо пограничная территория», – уточнил Васильев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.