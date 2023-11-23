Зимой Украина готовит массированный удар по энергетике России

ВСУ накапливают дроны для массированных атак зимой по объектам энергетической инфраструктуры приграничных регионов России.

Такое предположение в эфире «Первого севастопольского» сделал инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша ПВО, конечно, повысила эффективность, меры были приняты после первых ударов. В частности, развёрнута мобильная ПВО на вертолётах, которые перехватывают большие дроны ещё на подлёте. Радиоэлектронная борьба лучше стала, развернули дополнительные комплексы типа «Панцирь» на башнях и возвышенностях, и таким образом увеличили их эффективность.

Но, с другой стороны, производство таких дронов – копеечное относительно масштабов государства. На Украине оно развёрнуто серийно. Сейчас они не используются массово, но отдельные экземпляры все равно прилетают.

Пару дней назад в районе Подмосковья приземлился на трассу прямо на дороге. До этого тоже мелькали, то есть одиночные запускают. Скорее всего, это такое прощупывание систем ПВО.

И моё предположение, что они накапливают к зиме, чтобы возможно попробовать нанести удар по объектам энергоснабжения с нашей стороны. Так сказать, зеркально ответить», – отметил Васильев.