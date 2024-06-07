Зимой украинцам придется сидеть в лучшем случае до 12 часов в сутки без света

В лучшем для Украины случае, даже если удастся восстановить и запустить всю генерацию, которую возможно, отключения электричества все равно будут очень длительными. Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил эксперт рынка энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, такая же ситуация будет грядущей и следующей зимой.

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«Максимум потребления прошлой зимой у нас был немногим больше 18 гигаватт. Сейчас в системе реально доступных, если отремонтировать и запустить все, что можно запустить, примерно 12,5-13 гигаватт. Плюс, допустим, 2 гигаватта мы будем иметь из Европы. 15-15,5 на максимуме. На солнце рассчитывать, особенно в зимний период я не вижу оснований. Дай бог, чтобы все, что я перечислил, работало. Соответственно, 20% дефицита мы имеем по умолчанию», – сказал эксперт.

«А ситуация может быть хуже, исходя из того, какие будут атаки, сколько восстановит гидро, сколько восстановит угольная генерация, потому что мой прогноз очень оптимистический. Но так или иначе я не вижу оснований считать, что меньше 20% зимой будет дефицит. Что это означает на практике? Для того, чтобы обеспечить критическую инфраструктуру и оставить электричество людям, [необходимы] ограничения между 6 и 12 часами в сутки… Более того, следующей зимой (не той, которая будет этой, а следующая) будет плюс-минус то же самое», – заявил Харченко.