«Зимой украинцы захотят жрать, и начнётся гражданская война» – Вакаров

Новости Украины

Если не наступит перемирие с Россией, то на Украине начнётся голод, который спровоцирует мародёрство и убийства среди украинских граждан.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в МВД Украины есть статистика, что – очень много банд, которые объединяются… то ли территориальная оборона, то ли полицейские – и начинают грабить. Случаев – очень много. Мало того, в городе Ирпене на днях взрывы, убийства стрельба. Что такое, опять русские напали? Нет. Оказывается, местные в разборках – кто-то на кого-то нападал, кто-то защитил, взрывы. Все вооружены», – сообщил Вакаров.

Он спрогнозировал, что если не будет мира на Украине, с приходом холодов и возможного голода – эти банды начнут убивать и мародёрить.

«Когда я говорю, что нам необходимы переговоры и нам нужен мир, в первую очередь, я сюда смотрю. Потому что, если на земле, в населённых пунктах, где нет войны, идут разборки с оружием, между собой, разборки за жизнь, мародёрство. Это ещё не зима. Это ещё даже не осень. А когда наступят холода, когда наступит, возможно, голод на Украине. Что тогда будет? Тогда миллионы людей, которые вооружены, они просто захотят выжить, и захотят, извините, жрать, они начнут убивать друг друга, начнут мародёрить», – предрёк политолог.

Он призвал хотя бы к перемирию, иначе украинское общество само себя утопит в крови.

«Я, почему кричу и почему связываю всё это с мирным процессом? До фени все эти – секретарь СНБО и вся клика, которая у нас есть. Люди между собой будут грызться, эти все разбегутся – и Данилов убежит, и все эти Резниковы убегут, а общество украинское будет грызть друг друга. Если не будет перемирия хотя бы, я уже не говорю об установленном мире, то гражданская война на Украине разорвёт всё к чёртовой матери. Мы можем сами себя утопить в крови», – ужасался Вакаров.

«Вы тридцать лет к этому шли», – прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.