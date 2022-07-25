«Зимой украинские мины не сработают – это зелёный свет для блицкрига» – немецкие эксперты

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Новости Украины

Западные военные эксперты крайне встревожены, что с наступлением холодов усеянные европейскими минами поля на Украине не станут преградой для русских танков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас огромное количество [немецких] экспертов из военной отрасли, как правило, пенсионного возраста, не боятся говорить, они вне мейнстрима, они говорят фактами, обсуждая, что и как будет, говорят очень простые вещи. Например, почему разговор о зиме. Потому что Украина считала, что она все мины, которые ей поставил Евросоюз, так чётко распределила и может дальше распределять, что по автомагистралям, связывающим города, невозможен будет блицкриг, марш-бросок», – отметил он.

«А зимой земля затвердеет, и танки могут идти по любой лесополосе, по украинской степи, а мины не сработают, и это большая опасность. То есть дело не в том, что они пойдут в наступление, а в том, что они ничего не смогут сделать», – заключил Сергиенко.