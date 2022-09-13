Зимой в Польше ждут еще полмиллиона украинских беженцев

13.09.2022  11:00 (Мск), Варшава
Никита Еременко.  
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беженцы, Дзен, Общество, Польша, Украина
Новости Украины

Грядущей зимой из-за проблем с отоплением в Польшу может дополнительно прибыть от 200 до 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Грядущей зимой из-за проблем с отоплением в Польшу может дополнительно прибыть от 200 до...

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По словам заместителя председателя Министерства внутренних дел и администрации Павела Шефернакера, это будет вызов не только для Польши, но и для всей Центральной и Восточной Европы.

В свою очередь, польский политолог и профессор Мацей Дущик подчеркнул, что страна в деле принятия беженцев находится на грани своих возможностей.

«Надо быть готовым к тому сценарию, что в одиночку мы не можем решить эту проблему. Мы можем сначала переселить вновь прибывших внутрь страны, но если нам это не удастся, мы должны сделать это в рамках ЕС, согласовав это дело с другими членами содружества. Однако это все равно должно быть добровольным, а не принудительным переселением. Такой сценарий должен быть проработан и готов к действию», – отмечает аналитик.

Также дополнительной проблемой миграции в зимний период, которую необходимо учитывать, является высокая стоимость пребывания украинских беженцев. По оценкам профессора Дущика, к концу августа 2022 года в Польше было примерно 2-2,2 миллиона украинцев. К этой группе относятся те, кто проживал в Польше до начала войны (около 1,1-1,2 млн) и беженцы войны (900 тыс. –1 млн).

По данным Министерства внутренних дел Польши, с начала войны до 4 сентября польско-украинскую границу пересекли 5 миллионов 676 тысяч украинцев, из которых 75% взрослые.

Напомним, по данным опросов только каждый пятый украинец, приехавший в Польшу после начала войны, планирует вернуться на Украину, а 17% украинцев намерены остаться в соседней стране навсегда.

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