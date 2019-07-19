Зимой в замороженных городах Украины будет хуже Майдана

19.07.2019, Киев, Игорь Петров

Прекращение транзита российского газа через Украину в связи с отсутствием транзитного договора «Газпрома» и «Нефтегаза Украины» приведет к прекращению подачи газа и тепла в ряде регионов Украины, что вызовет коммунальную катастрофу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в политике можно как-то хихикать, хахакать и петлять, то в газовой сфере это не получится. Потому что это может привести к крайне печальным последствиям, о которых новая власть просто не имеет представления – чем заканчивается возникновение дефицита газа, остановка предприятий коммунальной тепловой энергетики, что называется, замороженные города.

Поверье, никакой Майдан в сравнение не пойдет с тем, что будет происходить в регионах в случае возникновения дефицита газа, остановки предприятий коммунальной тепловой энергетики, остановки подачи тепла.

Сейчас середина июля, есть возможность если не решить этот вопрос, то хотя бы перейти к поиску путей его решения, хотя бы подготовки каких-то документов, программ, планов по выходу из такой ситуации»,- сказал эксперт.