Зимой ВС РФ перейдут в стратегическое наступление – прогноз

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Артемовск, освобожденный в мае, по-прежнему отвлекает на себя значительную часть украинских сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Алексей Суконкин, отвечая на вопрос, чем для ВС РФ важен Артемовск, под которым идут ожесточенные бои.

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«Артемовск, наверное, до сих пор продолжает выполнять роль отвлечения основного внимания от Авдеевки. Российские силы вынуждают врага отказываться от идеи переброски оттуда в Авдеевку дополнительных частей. Чтобы противник не снимал части с других направлений, российские войска ведут постоянные наступательные действия, не масштабные, но, и не позволяющие отводить свои части», – сказал Суконкин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его мнению, перспективным для российской армии является Купянское направление.

«Его будут развивать, потому, что Харьков в понимании многих людей — это русский город. И то, что его будут освобождать, это, наверное, даже обсуждать не стоит. Думаю, что это направление не оставят и продолжат», – убежден эксперт.

Кроме того, он ответил на вопрос, когда от ВС РФ следует ожидать большого наступления.

«Можно предположить, что зимой российская армия перейдёт от стратегической обороны к стратегическому наступлению. А началом послужит все-таки решение вопроса с Авдеевкой», – резюмировал Суконкин.