Зимой ВС РФ перейдут в стратегическое наступление – прогноз

Олег Кравцов.  
28.11.2023 11:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1463
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Артемовск, освобожденный в мае, по-прежнему отвлекает на себя значительную часть украинских сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Алексей Суконкин, отвечая на вопрос, чем для ВС РФ важен Артемовск, под которым идут ожесточенные бои.

Артемовск, освобожденный в мае, по-прежнему отвлекает на себя значительную часть украинских сил. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Артемовск, наверное, до сих пор продолжает выполнять роль отвлечения основного внимания от Авдеевки. Российские силы вынуждают врага отказываться от идеи переброски оттуда в Авдеевку дополнительных частей. Чтобы противник не снимал части с других направлений, российские войска ведут постоянные наступательные действия, не масштабные, но, и не позволяющие отводить свои части», – сказал Суконкин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его мнению, перспективным для российской армии является Купянское направление.

 «Его будут развивать, потому, что Харьков в понимании многих людей — это русский город. И то, что его будут освобождать, это, наверное, даже обсуждать не стоит. Думаю, что это направление не оставят и продолжат», – убежден эксперт.

Кроме того, он ответил на вопрос, когда от ВС РФ следует ожидать большого наступления.

«Можно предположить, что зимой российская армия перейдёт от стратегической обороны к стратегическому наступлению. А началом послужит все-таки решение вопроса с Авдеевкой», – резюмировал Суконкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть