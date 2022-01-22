Зисельс пересчитал «свидомых» на Украине – 30 процентов населения

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Новости Украины

На фоне нависшего «полномасштабного вторжения России», четверть украинцев симпатизируют Русскому миру, а ещё половина населения больше озабочены вопросами выживания, чем украинской идентичности.

Об этом говорили участники «национального круглого стола» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша идентификационная проблема лежит не в том, что около 20% граждан Украины в той или иной мере хотят жить с Русским миром, и это производная от их идентичности. А в том, что около 50% граждан Украины всё равно, какую модель цивилизации Украина будет иметь в будущем. Они способны приспособиться к любой модели, потому что основная нагрузка их идентичности – это реализация ценностей выживания, а не ценностей самореализации», – заявил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Йосиф Зисельс.

В свою очередь экс-представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко посетовал на то, что государственная пропаганда работает недостаточно для того, чтобы украинцы не забывали о «войне с Россией».

«Оборонные усилия страны должны стать важным фактором единства общества, но для этого власть должна применять соответствующие мероприятия с тем, чтобы ликвидировать эту ситуацию, когда часть граждан Украины считают, что где-то там далеко война на Донбассе, а во всей Украине войны нет. Да Россия ведёт войну против всей Украины, а не на Донбассе, войну на уничтожение», – сокрушается Василенко.

Отметим, пользующийся репутацией «жидобандеровца» Йосиф Зисельс, помимо прочего, известен тем, что выступил в поддержку действий УПА в ходе Волынской резни.