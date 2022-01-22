Зисельс пересчитал «свидомых» на Украине – 30 процентов населения

22.01.2022  23:12 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Д.Б., Украина
Новости Украины

На фоне нависшего «полномасштабного вторжения России», четверть украинцев симпатизируют Русскому миру, а ещё половина населения больше озабочены вопросами выживания, чем украинской идентичности.

Об этом говорили участники «национального круглого стола» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне нависшего «полномасштабного вторжения России», четверть украинцев симпатизируют Русскому миру, а ещё половина...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Наша идентификационная проблема лежит не в том, что около 20% граждан Украины в той или иной мере хотят жить с Русским миром, и это производная от их идентичности. А в том, что около 50% граждан Украины всё равно, какую модель цивилизации Украина будет иметь в будущем. Они способны приспособиться к любой модели, потому что основная нагрузка их идентичности – это реализация ценностей выживания, а не ценностей самореализации», – заявил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Йосиф Зисельс.

В свою очередь экс-представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко посетовал на то, что государственная пропаганда работает недостаточно для того, чтобы украинцы не забывали о «войне с Россией».

«Оборонные усилия страны должны стать важным фактором единства общества, но для этого власть должна применять соответствующие мероприятия с тем, чтобы ликвидировать эту ситуацию, когда часть граждан Украины считают, что где-то там далеко война на Донбассе, а во всей Украине войны нет. Да Россия ведёт войну против всей Украины, а не на Донбассе, войну на уничтожение», – сокрушается Василенко.

Отметим, пользующийся репутацией «жидобандеровца» Йосиф Зисельс, помимо прочего, известен тем, что выступил в поддержку действий УПА в ходе Волынской резни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть