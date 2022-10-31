Зита и Гита. Как же они похожи!

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Новости Украины

Знакомлюсь с документами гитлеровцев – времён их господства в Киеве (1941-1943 годы). И сопоставляю с нынешней действительностью. Совпадения поразительные!

Тогдашние оккупанты покровительствовали так называемым украинским националистам. Не потому, что испытывали симпатии к служителям «украинской национальной идеи». Просто цели и желания членов ОУН вполне совпадали со стремлениями самих оккупационных властей.

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Как, в общем-то, и теперь.

Тогдашние оуновцы под видом борьбы с большевизмом объявили войну всему русскому. Они, например, требовали, чтобы из репертуара музыкальных учреждений (хоров, оркестров и т.п.) были исключены произведения русских авторов. Чтобы были снесены «большевистские и русские памятники», переименованы улицы. И, конечно же, чтобы повсюду из публичной сферы был исключен русский язык.

«Со всем русским в языке, жизни и обычаях следует бороться», – заявляли представители расположенных в городе оуновских организаций (назвать их местными язык не поворачивается, ибо большинство членов этих организаций не являлись киевлянами ни по рождению, ни по духу).

Современные «украинские патриоты» действуют по той же программе. Они тоже поначалу заговорили о «декомммунизации», но очень скоро под этим лозунгом перешли к борьбе со всем русским. Сносятся памятники (в том числе, возведённые ещё до революции 1917 года, как, к примеру, памятник Александру Пушкину). Переименовываются улицы, включая, вновь-таки, и те, которые носят свои названия с дореволюционных лет (наглядный пример – Пушкинская улица).

Из публичных библиотек изымаются все книги на русском языке (независимо от содержания, «вина» книг именно в языке, на котором они написаны). Из театральных и музыкальных репертуаров исключаются произведения русских авторов. Исполнение самого невинного произведения на русском языке становится основанием для обращения в СБУ (сегодняшний аналог гестапо).

Разумеется, русский язык полностью устранён из школ. Как и изучение произведений русских писателей (русскую литературу как предмет убрали из учебных программ давно, отдельных русских писателей изучали в рамках зарубежной литературы, но теперь решили, что и это лишнее).

Параллельно ведётся атака и на Православную Церковь. Её, правда, прямо пока не запрещают в Киеве (в отличие от некоторых других регионов Украины, где запрет действует уже открыто). Но оказывают давление на иерархов и священство, с целью склонить их к переходу в украинскую «автокефалию».

И всё это – с ведома и одобрения властей.

Сами же власти (имею в виду высших представителей администрации) энергично поддерживают и нагнетают русофобскую истерию. Она вполне их устраивает. При этом, как тогдашний руководитель оккупационной администрации, так и нынешний, в глубине души презирают подведомственное население. И саму Украину презирают. Причём, настолько сильно, что – иногда это становится очевидным.

У этих руководителей разные названия должностей (один именовался рейхскомиссаром, другой – президентом). У них разные фамилии. А в остальном – как же они похожи!