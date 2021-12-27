Златан Ибрагимович поздравил с католическим Рождеством очень неприличным жестом

27.12.2021  08:15 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, Религия, Скандал, Спорт


Известный футболист Златан Ибрагимович, выступающий сейчас за «Милан», опубликовал фотографию горящей свечи в черной виде руки, демонстрирующий неприличный жест.

Подобную запись спортсмен опубликовал в своем инстаграм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный футболист Златан Ибрагимович, выступающий сейчас за «Милан», опубликовал фотографию горящей свечи в черной...

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Гражданин Швеции, сын уроженцев Югославии из Боснии и Герцоговины – бошняка Шефика Ибрагимовича и хорватки Юрки Гравич – Ибрагимович подписал «Merry Chriztmaz», перековеркав в духе интернет- слэнга традиционное английское поздравление «Счастливого Рождества!» (Merry Christmas!).

Что характерно, 14 декабря Ибрагимович выложил свое фото вместе с папой Римским Франциском, сделанном в ходе встречи членов его команды с Понтификом, которую один из его соплеменников прокомментировал: «Бог и поп».

«И под этим откровенным оскорблением поставили лайки под 2 млн. идиотов. Сорок лет, а интеллекта как у табуретки. Если бы он выдал что-то подобное в сторону иудаизма, ислама или ЛГБТ, он уже был бы безработным, все его рекламные контракты аннулированы, а менеджмент Милана говорил бы в один голос, что они и не знают такого игрока», – прокомментировал инцидент российский спортивный журналист Андрей Малосолов.

Отметим, что в прошлом году Ибрагимович поздравил с Рождеством картинкой льва, показывающего аналогичный жест.

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