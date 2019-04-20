Зло на Украине обречено победить

20.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Репрессии на Украине и грабеж страны продолжится с новым задором при переизбрании Петра Порошенко, в случае же победы Владимира Зеленского негативный сценарий, всего скорее, повторится, однако страна может получить передышку.

Об этом в своем блоге заявил киевский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский убивает дракона – честь ему и хвала. Но, убивая дракона, Зеленский сам превращается в дракона. Порошенко и Зеленский – это, конечно же, зло. Но Порошенко – это зло, готовое к тому, чтобы творить зло. У него построена система репрессивная, система убийства, грабежа. Эта система сейчас бездействует, поскольку она не наполнена легитимностью Порошенко.

Люди, составляющие эту систему пока что не верят в то, что Порошенко может остаться на второй срок. Если Порошенко вдруг изберется на второй срок, они начнут действовать, начнут нас убивать, грабить с новой силой, с новым задором.

У Зеленского этой системы нет, ему придется то ли строить свою собственную систему, то ли ломать систему Порошенко и это время.

По-хорошему, если посмотреть на Порошенко, то он свою систему строил на протяжении двух лет. Вот, у Зеленского на это тоже уйдет какое-то время и, возможно, в процессе строительства этой системы перед народом Украины откроются настоящие возможности для нормальной жизни», – заявил Семченко.