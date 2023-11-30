«Злобная глупость»: Болгария запретила Марии Захаровой пролетать над своей территорией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Болгарские власти отказали спикеру МИД России Марии Захаровой в праве лететь над территорией страны на саммит ОБСЕ в Северную Македонию.

Запрет связан с санкциями, которые наложил на Захарову Запад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Ранее делегация российского МИД во главе с Сергеем Лавровым ждала разрешения Северной Македонии на приземление нашего дипломатического борта в столице страны – Скопье. Пропустить наш самолет через свое воздушное пространство разрешила и Болгария, но поставила условие – на борту не должно быть находящейся под западными санкциями спикера российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было», – прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале сама Захарова.

В итоге российский дипломатический самолет прибыл в Северную Македонию через Турцию и Грецию в облет Болгарии. Захаровой на борту не оказалось, делегацию, как и предполагалось ранее, возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Прибытие дипломата из России вызвало ажиотаж аккредитованной на трехдневную 30-ю встречу министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье прессы, но общаться с журналистами российский министр пока не стал.

«Мы председательствовали в самый трудный год для ОБСЕ, столкнувшись с такими проблемами, как неоправданная агрессия России против Украины, но я надеюсь, что решение об избрании следующего председателя, а также бюджет будут утверждены… Визит Лаврова – это не дипломатическая победа России, а ОБСЕ, потому что ОБСЕ продолжает функционировать и работать над сохранением безопасности в Европе», – прокомментировал ситуацию премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски.

Что забыла Россия на саммите этой откровенно враждебной для нее организации – пока непонятно.

Известно, что во время выступления Лаврова зал покинула украинская делегация. А еще до прибытия руководителя МИД РФ мероприятие покинул глава Госдепа Энтони Блинкен.