Злобный запал США начинает выдыхаться

10.06.2019

В России не исключают, что США введут более жесткие санкции, а потому готовятся к такому развитию событий.

Об этом в интервью «Известиям» заявил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос, почему в США регулярно представляют версии законопроектов о жестких санкциях против России, но ни один из них до сих пор не принят.

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«Мне кажется, что в определенной степени этот злобный запал немножко выдохся. В том числе и после публикации результатов доклада прокурора Мюллера, который показал, что Россия ни в коей мере не была вовлечена в избрание президента США Дональда Трампа. Но это не означает, что США не введут санкции. Законопроектов стало много, и то, что они не проходят, — знак, что у конгрессменов нет единого мнения, а есть просто частные инициативы», – сказал Костин.

По его словам, на случай жестких санкций у ВТБ есть план действий, который «не меняется, потому что ничего нового мы пока не видим».

Также он рассказал, как проходит процесс дедолларизации российской экономики.

«ЦБ в два раза снизил свои резервы в долларах и переходит на золото — это самый наглядный пример. Есть подвижки в вопросе расчетов компаний, они, правда, сдвигаются больше не в сторону рубля, а в сторону евро, но тем не менее постепенный отход от доллара есть», – отметил глава ВТБ.