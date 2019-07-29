«Злочинна влада» Януковича была образцом толерантности в сравнении с режимом постмайдана
Те, кто пришел к власти на Украине в результате Евромайдана, в гораздо большей степени нарушали права человека, чем режим Януковича.
Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Власть, которая была у нас на протяжении последних пяти лет, намного больше заслуживает люстрацию, чем «злочинна влада» Януковича.
Тогда не было такого удушения свободы слова, не было поджигания телеканалов, не было избиений и убийств журналистов, не было цензуры.
Не было и многого другого, что сделала эта власть – переписывания истории и так далее…», – констатировал правозащитник.
Спасибо!
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