29.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, СМИ, Сюжет дня, Украина
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«Злочинна влада» Януковича была образцом толерантности в сравнении с режимом постмайдана

Те, кто пришел к власти на Украине в результате Евромайдана, в гораздо большей степени нарушали права человека, чем режим Януковича.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть, которая была у нас на протяжении последних пяти лет, намного больше заслуживает люстрацию, чем «злочинна влада» Януковича.

Тогда не было такого удушения свободы слова, не было поджигания телеканалов, не было избиений и убийств журналистов, не было цензуры.

Не было и многого другого, что сделала эта власть – переписывания истории и так далее…», – констатировал правозащитник.

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