Злой и неблагодарный: в Алуште задержан пожилой ждун-лесник

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В Алуште задержали пенсионера, который требовал, чтобы в магазине с ним разговаривали на украинском языке и пригрозил скорым возвращением Украины, и тогда «русские будут харкать кровью».

Разговор покупателя и кассира был записан на камеру видеонаблюдения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мужчина потребовал говорить с ним на украинском, а на возражение продавщицы, что «мы живем в России», заявил: «продались, так продались. А я – бандеровец. И мы своего дождемся». После пенсионер гордо удалился из магазина.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД в городе Алушта установили личность «ждуна» – им оказался Голякович Анатолий Станиславович. Когда правоохранители пришли к нему к нему домой, мужчина общался исключительно на украинском языке, заявил, что не привык к такому обращению и потребовал предъявить постановление об обыске.

В 2021 году Анатолий Станиславович Голякович благодаря российскому правосудию получил право зарегистрироваться в служебном жилье Алуштинского лесхоза, где он проработал более 15 лет и проживал в домике на кордоне «Шумский». В украинской практике в таком праве Голяковичу было отказано.

В 2022 году решением Государственного совета Крыма служебное жилье Алуштинского лесхоза передали в собственность муниципалитета, чтобы гражданин Голякович мог реализовать свои права и приватизировал некогда служебную квартиру в собственность с 0,25 га земли для подсобного хозяйства.