Злой украинский востоковед: «Цветные революции канули в лету, США никто не верит»
Запад слабеет, прогибаясь перед угрозой Третьей мировой войны, и больше не пытается напрямую конфликтовать с неугодными странами.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский востоковед Михаил Якубович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никто сейчас всерьёз не будет ставить на американцев – а потом нас «сольют», так, как в Афганистане, как в Сирии. Ну и про Украину много деятелей на Ближнем Востоке сейчас говорят точно так же. Что, мол, посмотрите, ну и что? Поддержали вас, помогли вам, взяли вас в НАТО?
В Конгрессе дискутируют что Трамп, что Байден – Америка превратилась в какую-то геронтократию брежневского образца. Поэтому уже ждать каких-то «цветных революций», я бы охотнее сказал – прихода лояльных сил в Иране, в других странах, но очевидно, что в самом Иране вряд ли стоит ждать изменений политического режима.
Тем более молодое поколение, которому обеспечено существование старшим поколением – это точно так же, как с российскими элитами. Они тоже неплохо себя чувствуют, как и иранские. У них и деньги неплохие в западных банках, и инвестиции, и путешествуют они по миру, и дипломатические отношения. Они не переходят определённые «красные линии». Здесь никто не ставит их под угрозу, точно так же, как российские элиты. Сколько санкций ни вводи, они богатеют и богатеют. То же самое и иранцев касается», – сказал Якубович.
Он посетовал на то, что никто на Западе не считает, что распад таких стран, как Иран, может привести к какому-то конструктиву.
«Это то же самое, что распад России – что угодно, только не Третья мировая. Точно так же и с Ираном. Точно так же с Северной Кореей – что угодно, лишь бы не обмен ядерными ударами, лишь бы не Третья мировая. То есть этот западный подход играет на пользу авторитарным режимам», – возмущался украинский деятель.
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