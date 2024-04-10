Злой украинский востоковед: «Цветные революции канули в лету, США никто не верит»

Запад слабеет, прогибаясь перед угрозой Третьей мировой войны, и больше не пытается напрямую конфликтовать с неугодными странами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский востоковед Михаил Якубович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто сейчас всерьёз не будет ставить на американцев – а потом нас «сольют», так, как в Афганистане, как в Сирии. Ну и про Украину много деятелей на Ближнем Востоке сейчас говорят точно так же. Что, мол, посмотрите, ну и что? Поддержали вас, помогли вам, взяли вас в НАТО?

В Конгрессе дискутируют что Трамп, что Байден – Америка превратилась в какую-то геронтократию брежневского образца. Поэтому уже ждать каких-то «цветных революций», я бы охотнее сказал – прихода лояльных сил в Иране, в других странах, но очевидно, что в самом Иране вряд ли стоит ждать изменений политического режима.

Тем более молодое поколение, которому обеспечено существование старшим поколением – это точно так же, как с российскими элитами. Они тоже неплохо себя чувствуют, как и иранские. У них и деньги неплохие в западных банках, и инвестиции, и путешествуют они по миру, и дипломатические отношения. Они не переходят определённые «красные линии». Здесь никто не ставит их под угрозу, точно так же, как российские элиты. Сколько санкций ни вводи, они богатеют и богатеют. То же самое и иранцев касается», – сказал Якубович.