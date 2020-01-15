Злостный налоговый уклонист – Портнов вскрыл баснословные гонорары Вакарчука в России

15.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Лидер фракции «Голос», певец-националист Святослав Вакарчук с 90-х годов обманывает Украину и практически не платит налоги.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Портнов пообещал обнародовать декларации Вакарчука, особенно за самые «урожайные» 2010-й и 2014-й годы, певец еще гастролировал по зарубежью, в частности исколесив всю территорию Российской Федерации.

«Вакарчук. Налоги. Я пообещал, что обнародую его декларации и они у меня уже есть – я же ассоциируюсь с тем, что тайной следствия какой-то обладаю, я обладаю его декларациями, а также его доходами с 90-х годов.

Он практически в 90-х не платил налоги. Его корпоративы, я недавно звонил тем, кто разбирается в этом – его один корпоратив примерно стоит около 100 тысяч долларов, Вакарчука…

Я хочу сделать специальный отчет – я взял 2010-й год по Вакарчуку, очень интересный, и 2014-й. Вот, например, 2010-й год, когда его сегодняшний партнер по политике Петр Порошенко восхвалял Януковича за Харьковские соглашения, по которым украинский Крым уходил в аренду Российской Федерации до 42-го года.

В это время Вакарчук ездил по российским городам. Он посетил около 90 российских городов, включая Южно-Сахалинск, Москву, Петербург и так далее. Он давал концерты. В результате за 2010-й год фигурант заплатил около 60-ти тысяч гривен налогов за все. Это обозначает, что он в убыток себе пел…

Я подготовлю два репортажа на днях. Первый, в 2010-м году покажу, как фигурант ездил по России, зарабатывал и забыл заплатить Украине налоги, а второй – это 2014-й год, когда он в Юрмале для огромного количества российских граждан пел, а пел он сразу после Иловайского котла.

И он целый год веселился, налогов заплатил такое количество, что примерно я посчитал, один его концерт стоит около тысячи долларов. Если мне кто-то скажет, что Вакарчук стоит тысячу долларов, мы попросим спеть его за тысячу долларов», – заявил Портнов.