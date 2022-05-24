Злотый вместо гривны: Польша становится оператором внешнего управления Украиной

24.05.2022  13:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Польша, Сюжет дня, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Инициатива украинского президента наделить граждан Польши равными с украинцами правами — это фактический конец даже формального суверенитета Украины.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Инициатива украинского президента наделить граждан Польши равными с украинцами правами — это фактический конец...

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«Остатки суверенитета Украины, которые у нее были, еще больше уменьшатся, а зависимость от Польши возрастет. С учетом того что Зеленский по факту анонсировал снятие таможенных границ между Польшей и Украиной, на внутренний украинский рынок, который сейчас находится в плачевном состоянии, без ограничений зайдут польские товары. То есть польский капитал сможет окончательно захватить товарный рынок Украины», – сказал Лизан «Известиям».

По его словам, польские производители окончательно захватят украинский рынок.

«Соответственно, если граждан Польши и Украины уравняют в правах, то мы теоретически сможем увидеть на линии фронта и польскую армию. В общем это наподобие аншлюса», – считает политолог.

Он не исключает, что «в определенный момент польский злотый может стать валютой на территории Украины».

«Гривна просто будет слабеть — государство уже отказалось от регулирования курса доллара, топливо очень дорогое. Так что польский злотый будет в цене», – прогнозирует эксперт.

Он полагает, что вряд ли инициатива об особом правовом статусе граждан Польши на Украине исходила от самого Зеленского.

«Скорее всего, эту инициативу ему навязал Вашингтон, а Польша станет оператором внешнего управления», – резюмировал Лизан.

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