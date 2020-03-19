Злоумышленники из БиГ похитили у Словении три миллиона медицинских масок

19.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Словения, как большинство стран Восточной Европы страдает от отсутствия медикаментов и средств защиты для борьбы с коронавирусом, и вынуждена закупать их за рубежом.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Партию из трех миллионов медицинских масок, заказанных Словенией в Италии, похитили боснийские злоумышленники, выдававшие себя за компанию-перевозчика.

«Следы груза потеряны, – прокомментировал ситуацию словенский министр обороны Матей Тонин. – Нам обещали доставить груз, и министр экономики Здравко Почивальшек связался с водителем, тот поначалу сообщил, что находится у таможни в Сежани, а затем поедет заправиться в Постойну, после чего мы потеряли с ним связь. Полиция рассматривает версию классического мошенничества».

Матей Тонин

Тонин сообщил о том, что для доставки масок правительство Словении связалось с некоей боснийской компанией-перевозчиком Global Promet, директором которой был указан некий Эмир Бегович.

Впоследствии правоохранители выяснили, что это была фиктивная компания и фиктивное лицо. Ранее СМИ распространили информацию, что словенская сторона потеряла от действий мошенников 10 миллионов евро, однако Тонин опроверг ее, заявив, что поставщик должен был получить деньги за услуги только после доставки товара.

Надо отметить, что в вопросе закупок медицинских масок Любляну преследуют неудачи и на других направлениях: заказанная страной трехмиллионная партия оказалась заблокированной в Гамбурге из-за введенных Германией в связи с эпидемий ограничений на перевозки.

Сейчас Словения пытается решить этот вопрос на дипломатическом уровне.