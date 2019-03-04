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04.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Пропаганда, Россия, Транспорт, Украина
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Зловещие украинские прогнозы не оправдались: Крымский мост успешно перенёс зиму

Крымский мост успешно перенес первую зиму – за три месяца по транспортному переходу на полуостров и обратно проехали более 500 тысяч автомобилей. Пик пришелся на декабрь – перед Новым годом трафик составил более 225 тысяч машин.

Об этом сообщается в выпуске новостей «Вести-Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая дорога работала без перебоя даже в сезон сильных штормов… В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронное табло над трассой информирует водителей о безопасном скоростном режиме. Комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций показал, что превышения напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет», – говорится в сообщении.

Напомним, что еще на этапе строительства моста и уже после его сдачи в эксплуатацию разношерстные майданные «эксперты» неоднократно предсказывали его крушение. В ход шли аргументы о «многочисленных нарушениях» при строительстве, движении литосферных плит и ледоходе.

«При той малой глубине Азовского моря, оно на самом деле очень коварное, зимой там скапливается очень большое количество льда. Просто в прошлом году зима была довольно теплая, а я помню зимы, когда там толщина льда доходила до 3 метров. И когда это все начинает сходить, льдины идут как раз в сторону Керченского пролива. Поэтому это все двинется в сторону Крымского моста, он в любом случае обречен», – заявлял осенью прошлого года меджлисовский коммерсант Ленур Ислямов, один из организаторов незаконной блокады полуострова.

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