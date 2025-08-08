«Злые будут истреблены» – политбеженец уповает на «очищение украинской нации»

Вадим Москаленко.  
08.08.2025 20:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 629
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Война истребит большинство самых злобных националистов, благодаря чему украинцы станут добрее.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война истребит большинство самых злобных националистов, благодаря чему украинцы станут добрее. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надеюсь, что Украина после войны всё-таки будет выздоравливать. Получив такой удар и поняв, что злоба ни к чему хорошему не приводит, Украина просто как нация станет добрее», – рассуждал Балашов.

«Злобных людей многих истребила война, и будет некая очистка. Люди станут бояться войны. Наша беда, что мы перед войной не боялись войны – ни Порошенко, ни Яценюк. И поколение, которое не боялось войны, получило войну.

А поколение, которое будет бояться войны, будет пресекать всё, что ведёт к войне. Если раздрай с Россией будет вести к войне – нужно убирать раздрай», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить