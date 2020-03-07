07.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина
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Змагар объявил тревогу: Сурков и РПЦ вскормили белорусскую зомбо-оппозицию




Лидеры белорусской оппозиции постоянно ездили в Москву на переговоры с бывшим советником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР заявил лидер запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая проблема у нас возникла. Большая часть представителей официальной оппозиции не говорят про российскую угрозу: мол, скинем кровавый режим, а там посмотрим, что будет. Не принято говорить – про поездки либеральных радикалов в Москву и переговоры с Сурковым и Мироновым. Раньше они финансировались американскими фондами, а теперь жестко критикуют Штаты», – поделился тревожными данными Высоцкий.

Мало того, по его словам, «Русский мир» и РПЦ вскормили в Белоруссии сотню молодых русофилов-алкоголиков и разбросали их по 30 лагерям по всей земле славных змагар. Сеть «экстремистских лагерей» будет бороться – как с властями страны, так и с националистической оппозицией.

«Лагеря «Русского мира» – страшная вещь под крышей Русской православной церкви. Они себя достаточно свободно чувствовали в прошлые годы. Их было около 30 штук. До сотни молодых людей – алкоголиков всяких. Но насколько я знаю, сейчас их начали закрывать. Но никого не выслали и не депортировали. И что они пишут на своих страничках в «Фейсбуке»: ждем команды из Москвы, будем вешать националистов и чиновников», – паникует Высоцкий.

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