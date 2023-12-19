Змагар похвастался, что чуть не избил Подоляка

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Оппозиционный белорусский журналист, работающий в американских и польских СМИ Виталий Цыганков похвастался, как чуть не избил нынешнего советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он сообщил ютуб-каналу «Жизнь-малина», что дело было в 90-е годы, когда Подоляк работал журналистом в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, было один раз, когда я пришел в новую кампанию, он играл с журналистами. Я его знал, как заметного журналиста, довольно специфичного: кто заплатит, с тем он и будет работать. Он работал в разных изданиях разного направления. Смотрю, он стал высказываться в адрес других футболистов. А это уважаемые немолодые люди. Я ему сказал: заткни пасть. Он опешил, но через несколько минут: да ты знаешь, кто я такой, на кого ты полез. Я говорю: пойдем разберемся, кто ты такой. Он снова опешил и не пошел. На этом все закончилось», – рассказал Цыганков.

В 1990-х годах уроженец Львова Михаил Подоляк после окончания Минского мединститута работал журналистом в изданиях «FM-бульвар», «Время», «Народная воля» и «Белорусская деловая газета».

Примечательно, что в 2002 году против Подоляка подал иск глава комитета госконтроля Белоруссии Анатолий Тозик за публикацию, в которой президент Александр Лукашенко обвинялся в том, что он «тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества».

Суд удовлетворил иск, и издание Подоляка вынуждено было закрыться. Спустя два года власти Белоруссии обвинили его в клевете и депортировали на Украину.