Змагар раскручивает иноагентов на донаты Украине
Беглый белорусский политолог Артем Шрайбман отказывается давать интервью российским СМИ, если они не перечисляют деньги на Украину.
Об этом он заявил в интервью оппозиционному ютуб-каналу «Обычное утро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никогда не было такого жесткого условия: вы даете на ВСУ — я комментирую. Я предлагаю российским СМИ довольно широкие опции. Если им нужен мой комментарий, то пусть задонатят на какую-нибудь украинскую благотворительность. Я понимаю, что у некоторых российских СМИ есть моральные препятствия донатить на комбатантов или какие-нибудь военные силы. Журналистская этика может работать и в эту сторону. Это может быть принципом любой редакции: мы пацифисты. Я бы не стал навязывать СМИ какую-то милитаризацию. Я предлагаю смешные суммы — 50-100 евро за комментарий — задонатить на генераторы в Украине или какую-нибудь другую благотворительность», – сказал Шрайбман.
Большинство СМИ-иноагентов такое условие змагара не приняли. При этом телеканал «Дождь» даже высказал обиду в своем эфире. Однако Шрайбман заявил, что не видит ценности в своем присутствии в российских медиа.
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