Змагар рассказал о страшной панике белорусов на учениях «Запад-2017» после шутки генштаба РФ

06.03.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий заявил о том, что российский генштаб якобы жестоко разыграл министерство обороны Белоруссии на совместных учениях «Запад-2017».

Об этом он рассказал в эфире меджлисовского телевидения АТР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне вели себя неправильно. Шли постоянные провокативные месседжи. По информации, которой я владею, у министерства обороны Беларуси был просто шок, когда они узнали, что кроме обговоренных воинских частей, входит первая танковая армия.

Там была просто паника. По моей информации, не могли найти руководителя, но вечером пришло опровержение. Мол, генштаб России пошутил», – утверждает Высоцкий.

Напомним, ранее полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии заявлял, что президент Александр Лукашенко во время учений «Запад-2017» передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО.

Ранее западные эксперты писали о том, что учения «Запад-2017» стали переломным моментом в военном сотрудничестве России и Белоруссии, потому что Лукашенко настоял на сокращении числа российских участников и пригласил 5 наблюдателей от НАТО.