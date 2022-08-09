Змагар: Украина возьмет Минск за день

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Новости Украины

Белорусская оппозиция воюет не с президентом страны Александром Лукашенко, а с Россией.

Об этом на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе заявил бежавший в Киев минский ресторатор Вадим Прокопьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на войне с 2020 года с тех пор, как улетучились последние надежды на бархатную белорусскую революцию. Мы на войне не с Лукашенко, а с Русской империей, с циничными, подлыми и неприлично богатыми людьми в Кремле. Ненавистный нам Лукашенко – ложная цель. Это всего лишь удобный Кремлю человек. Он благодаря своим нижайшим моральным качествам наилучшим образом подходит на роль гауляйтера Москвы в 6 областях Западного автономного округа, чем Кремль нас считает. Варварская империя ведет войну не с Украиной, а со всем цивилизованным миром», – сказал Прокопьев. .

Он уверен, что «отпустив Беларусь в Европу, Россия распадется» и считает, что Украина имеет полное право напасть на Белоруссию.

«У белорусов был шанс в 2020 году. Наше подавленное европейство выплеснулось наружу, и противник был растерян. Недели две у нас было, чтобы снести колхозную хунту и сесть за стол переговоров с растерянной Москвой. Мы упустили этот шанс. Время ушло, хороших вариантов не осталось. Теперь только война, только хардкор. Можно ли выиграть в такой войне. Нет – в случае, если Украина проиграет. Но прелесть в том, что Украина не собирается проигрывать. Это главная хорошая новость для белорусов. Мы готовы помочь Украине, потому что у нас нет другого шанса на свою государственность. Украина имеет полное моральное право на нападение после белорусской агрессии. Закаленные в боях ЗСУ даже не заметят сопротивления белорусской армии Лукашенко. Это и будет тот сценарий, о котором мечтал Путин про Киев. Минск будет взят в три дня, если не в один. В авангарде такой армии могли бы быть белорусы, которые уже защищают Украину», – резюмировал Прокопьев.

Однако из-за разобщенности белорусской оппозиции Украина пока не готова «рисковать открытием второго фронта», поскольку боится, что змагары позволят Кремлю сформировать в Белоруссии «новую промосковскую колонию», считает Прокопьев.