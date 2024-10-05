Змагарка: Нам нужна победа ВСУ и ввод оккупационного контингента НАТО в Белоруссию

Белорусские нацики связывают надежды на приход к власти с военным поражением России в конфликте с НАТО/Украиной.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявила эмигрировавшая из Белоруссии пропагандистка Наталья Радина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как будет освобождена Беларусь. Я убеждена, что Россия проиграет эту войну против Украины, и в дальнейшем её ждёт поражение и, вероятно, распад . Для нас, белорусов, это будет исторический шанс. Вспомним, что происходило в 1991 году. Перемены в Беларуси неминуемо настанут именно в этот период по двум сценариям – через массовый народный протест или через номенклатурный переворот, который возможен вместе с массовыми протестами. Мы очень хорошо помним, как в 90-91 гг. очень быстро переобулась советская номенклатура, перекрасилась в демократов . То же самое будет происходить и в этот раз, потому что для них это просто вопрос выживания », – сказала Радина.

Она выделила лишь одну проблему, с которой может столкнуться «новое белорусское правительство».

«А в это правительство должны будут обязательно войти и политзаключённые, которые выйдут из тюрем, и часть эмиграции, и часть номенклатуры. И проблема, с которой может столкнуться – это сопротивление части силовых структур. В этом случае новое коалиционное правительство Беларуси может пригласить в страну международные миротворческие силы под эгидой НАТО или ООН.

Есть международный прецедент – это KFOR, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово. Точно такие же силы под условным названием «ByFOR» можно будет в этот период пригласить. Это хорошее разрешение вопроса. А далее – немедленный выход из Союзного государства, из ОДКБ, из Евразийского союза, из СНГ и заявлять о стремлении в ЕС и НАТО», – мечтала змагарка.