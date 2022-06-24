Змагарку-активистку схватили в Киеве – юристы Тихановской обивают пороги

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Новости Украины

В Киеве за нелегальное нахождение на Украине задержана «белорусская правозащитница» Анисия Козлюк.

Об этом она сообщила в своей соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сижу в Киеве в отделении полиции. У меня забрали паспорт, чтобы я «не потерялась». 23 февраля я получила печать о продлении срока легального пребывания в Украине. С тех пор до июня документы не принимали. Белорусов сейчас стали выдворять из Украины», – написала Козлюк.

В комментариях под постом подписчики подтвердили, что депортация белорусов стала на Украине обычным делом. Бежавшие после Беломайдана змагары вынуждены перебираться в Польшу.

Помочь Козлюк вызвался офис самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской. Ее представитель в Киеве Валерий Ковалевский связался с омбудсменом Верховной рады. Его заверили, что «правозащитница» не будет депортирована в Белоруссию.

«Надо дождаться, когда её освободят, чтобы знать, какой протокол, штраф, будет ли штамп в паспорте и позволят ли ей продлить пребывание – то есть, как сработает предложенный алгоритм», — сказал Ковалевский.