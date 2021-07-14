14.07.2021, Минск, Артем Агафонов
 
Авторская колонка, Белоруссия, Дзен, История, Политика, Россия
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Змагаров корежит от статьи Путина

Опубликованная на сайте Кремля статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и...

Опубликованная на сайте Кремля статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была адресована украинской аудитории, но от нее знатно бомбануло и у белорусской прозападной оппозиции. Комментариями к путинской статье отметились и знаковые оппозиционеры. Причем, судя по реакции, статью читали немногие и не до конца. Основные претензии к путинской статье у змагаров сводятся к «угрозе суверенитету и территориальной целостности» и «навязыванию своей версии истории».

Что касается «угрозе суверенитету» – все ожидаемо. Все сводится к вырванной из контекста отсылки на Собчака, который в 1992 году высказал мнение о том, что республики – учредители Советского Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав СССР.

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Змагары тут же начали выкладывать карты куцей БССР столетней давности и твердить, что российский президент угрожает отобрать территории. О том, что Путин упомянул это лишь как одно из мнений и уже следующий абзац начал с фразы «Российская Федерация признала новые геополитические реалии» они почему-то не упоминают, меняя тем самым смысл сказанного на противоположный. Никакой угрозы суверенитету ни Украины, ни, тем более, Белоруссии, естественно, в статье нет и быть не может.

Целый руководитель расположенного в Варшаве Центра политического анализа и прогноза Павел Усов, почитав путинскую статью вообще сделал вывод, что для российского президента независимая Украина, как и Белоруссия, отделенная от России это «антимосковская Русь» и любые другие формы независимости, кроме как в единении с Россией рассматриваются им как «подрыв основы Российской цивилизации» и будут «подрываться путем территориальной деконструкции того или иного государства». Где он это нашел в тексте статьи – ума не приложу.

Про «анти-Россию», в которую превратилась современная Украина там, конечно, говорилось много, но лишь в том контексте, что нельзя строить свою государственность на неприятии государственности соседней страны и всего, что с ней связано. Делая основой государственной идеологии враждебность ко всему российскому и русскому, современная Украина вместо того, чтобы развиваться, как отдельное суверенное государство, пытается стать антиподом России, подчеркивая свою вторичность по отношению к ней. Видимо, Усов тоже видит единственно приемлемый для него путь развития Белоруссии в ее противопоставлении России и превращении в еще одну «антимосковскую Русь».

И, конечно же, не обходится у него без запугивания «территориальной деструкцией». Короче, русские идут, ховайся в бульбу! И такой алармизм для белорусской прозападный оппозиции типичен. Даже тогда, когда никаких оснований для него нет. Даже по отношению к Украине, о которой было сказано, что какой ей быть – решать ее гражданам. Где в этой фразе угроза «территориальной деструкцией».



С историей – не менее интересно. Вся первая половина путинской статьи представляла собой что-то вроде краткого курса истории. Не столько российской или российско-украинской, сколько общерусской. Бывший министр культуры и директор Купаловского театра, а ныне один из лидеров оппозиции Павел Латушко заявил, что «при выстраивании добрососедских отношений не пишут историю соседям». А как быть, если большая часть этой истории – общая и почти на всем ее протяжении русские и украинцы с белорусам или были одним народом или жили в одном государстве? Даже Великое Княжество Литовское, которое в современных белорусских учебниках считается чуть ли не высшей точкой расцвета белорусской государственности, называлось полностью Литовским, Русским и Жемойтским и преобладающим языком в нем был русский, который его жители именно так и называли.

Увы, нашим змагарам милее не то, что объединяет белорусов с русскими, а то, что разъединяет. Например, период существования в составе Речи Посполитой, когда наши предки подвергались принудительному ополячиванию и окатоличиванию. Но на отрицании и искажении собственной истории полноценную национальную идентичность построить нельзя. И об этом Путин тоже написал.

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