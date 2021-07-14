Змагаров корежит от статьи Путина

14.07.2021, Минск, Артем Агафонов

Опубликованная на сайте Кремля статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была адресована украинской аудитории, но от нее знатно бомбануло и у белорусской прозападной оппозиции. Комментариями к путинской статье отметились и знаковые оппозиционеры. Причем, судя по реакции, статью читали немногие и не до конца. Основные претензии к путинской статье у змагаров сводятся к «угрозе суверенитету и территориальной целостности» и «навязыванию своей версии истории».

Что касается «угрозе суверенитету» – все ожидаемо. Все сводится к вырванной из контекста отсылки на Собчака, который в 1992 году высказал мнение о том, что республики – учредители Советского Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав СССР.

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Змагары тут же начали выкладывать карты куцей БССР столетней давности и твердить, что российский президент угрожает отобрать территории. О том, что Путин упомянул это лишь как одно из мнений и уже следующий абзац начал с фразы «Российская Федерация признала новые геополитические реалии» они почему-то не упоминают, меняя тем самым смысл сказанного на противоположный. Никакой угрозы суверенитету ни Украины, ни, тем более, Белоруссии, естественно, в статье нет и быть не может.

Целый руководитель расположенного в Варшаве Центра политического анализа и прогноза Павел Усов, почитав путинскую статью вообще сделал вывод, что для российского президента независимая Украина, как и Белоруссия, отделенная от России это «антимосковская Русь» и любые другие формы независимости, кроме как в единении с Россией рассматриваются им как «подрыв основы Российской цивилизации» и будут «подрываться путем территориальной деконструкции того или иного государства». Где он это нашел в тексте статьи – ума не приложу.

Про «анти-Россию», в которую превратилась современная Украина там, конечно, говорилось много, но лишь в том контексте, что нельзя строить свою государственность на неприятии государственности соседней страны и всего, что с ней связано. Делая основой государственной идеологии враждебность ко всему российскому и русскому, современная Украина вместо того, чтобы развиваться, как отдельное суверенное государство, пытается стать антиподом России, подчеркивая свою вторичность по отношению к ней. Видимо, Усов тоже видит единственно приемлемый для него путь развития Белоруссии в ее противопоставлении России и превращении в еще одну «антимосковскую Русь».

И, конечно же, не обходится у него без запугивания «территориальной деструкцией». Короче, русские идут, ховайся в бульбу! И такой алармизм для белорусской прозападный оппозиции типичен. Даже тогда, когда никаких оснований для него нет. Даже по отношению к Украине, о которой было сказано, что какой ей быть – решать ее гражданам. Где в этой фразе угроза «территориальной деструкцией».

С историей – не менее интересно. Вся первая половина путинской статьи представляла собой что-то вроде краткого курса истории. Не столько российской или российско-украинской, сколько общерусской. Бывший министр культуры и директор Купаловского театра, а ныне один из лидеров оппозиции Павел Латушко заявил, что «при выстраивании добрососедских отношений не пишут историю соседям». А как быть, если большая часть этой истории – общая и почти на всем ее протяжении русские и украинцы с белорусам или были одним народом или жили в одном государстве? Даже Великое Княжество Литовское, которое в современных белорусских учебниках считается чуть ли не высшей точкой расцвета белорусской государственности, называлось полностью Литовским, Русским и Жемойтским и преобладающим языком в нем был русский, который его жители именно так и называли.

Увы, нашим змагарам милее не то, что объединяет белорусов с русскими, а то, что разъединяет. Например, период существования в составе Речи Посполитой, когда наши предки подвергались принудительному ополячиванию и окатоличиванию. Но на отрицании и искажении собственной истории полноценную национальную идентичность построить нельзя. И об этом Путин тоже написал.