Змагаров, считающих себя «литвинами», назвали «грёбаными идиотами»

21.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Так называемые литвины, которыми себя считает часть белорусских майданщиков, мечтающая о возрождении Великого княжества Литовского – это те же русские, которые являлись частью «русского мира» еще до формирования Российской империи.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трухан не смог сдержать нецензурной брани, характеризуя «самостийность» белорусских оппозиционеров.

«Эта их история белорусской государственности, которая больше тысячи лет насчитывает – эта вся хрень, которая несётся… Какие, в ж…пу, литвины, вы о чем? Если вы в древние исторические времена хотите, ну тогда, когда была Литва, тогда не было России, и Литва была такой же частью «русского мира» тогда, как и Москва, и Тверь.

Было Великое княжество Литовское, Великое княжество Московское, Великое княжество Тверское и так далее, и Новгородская боярская республика. И все они были русскими. Тогда, когда были, б…дь, литвины, тогда не было россиян, а были московиты, тверичи. Вот эту х…ю они нести уже заколебали, честно говорю.

А русскими все стали тогда, когда это все объединилось в страну под названием Россия, к концу 17-го века. Идиоты гребаные», – заявил Трухан.