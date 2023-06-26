Змагары боятся, что Пригожин возглавит новый Беломайдан

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Евгений Пригожин может поднять мятеж против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который уговорил его свернуть «марш справедливости» в России.

Об этом заявил беглый белорусский оппозиционер Павел Латушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пригожин в Беларуси. Это подарок или проблема? Еще не Новый год, и поэтому рассматривать Пригожина в качестве подарка не приходится. Сможет ли Лукашенко обеспечить гарантии безопасности для Пригожина, если он приедет в Беларусь один или с несколькими охранниками? Если же Пригожин приедет не один, а со своими бойцами, какие гарантии для Лукашенко в этой ситуации, что «повар Путина» не станет «поваром Лукашенко» и не попробует поднять мятеж против самого Лукашенко?», – говорит оппозиционер.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин будет мстить Пригожину и Лукашенко «за унижение».

«Пригожин не подарок для Лукашенко и потому, что автократ Путин никогда не простит того унижения, которое сделал в отношении него Пригожин, а помог этому косвенно Лукашенко. Унижения диктаторы никогда не прощают. Это тактическая маленькая внешняя искусственная победа Лукашенко может обернуться стратегическими проблемами для самого диктатора», – сказал Латушко.