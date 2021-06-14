Змагары грозят перегораживать трассы, если ЕС не введет санкции против Белоруссии

14.06.2021, Москва, Елена Острякова

Беглые белорусы в течение прошедшей недели устраивали акции на дорогах, ведущих через границу с Белоруссией в Польшу, Литву и Украину. Анонсировалось, что это будет блокирование.

Однако полиция всех стран запретила перегораживать трассы. Поэтому процесс свелся к кратковременному фотографированию на дорожном полотне с красно-белыми националистическими флагами. Манифестанты требовали от Евросоюза ввести санкции против их родной страны.

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Организатор акции Павел Латушко считает, что акции достигли цели.

Об этом он заявил каналу «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы понимаем, что эта неделя решающая. Мы получили письмо от верховного комиссара Европейской комиссии по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, где он говорит, что планируется принять в ближайшее время санкционное решение со стороны ЕС. Это одна из целей, которую мы ставили в своей протестной активности. Мы также на прошлой неделе увидели резолюцию Европарламента, которая носит исторический характер. Она наиболее жесткая и принципиальная по тематике Белоруссии за всю историю отношений.

Депутаты предлагают четвертый и пятый пакет санкций. Это и персональные списки, касающиеся прокуроров, судей, членов избирательных комиссий, пропагандистов. Также говорится и об экономических санкциях по кредитным ресурсам (сейчас в МВФ рассматривается вопрос по заимствованиям для Беларуси). Секторальные санкции. Это нефтехимическая сфера, деревообработка, энергетическая сфера, калийные удобрения. По нашим контактам на этой неделе планируется предварительно озвучить список санкций, 21 июня юридически его оформить. В этот раз до отключения системы СВИФТ не дойдет, скорее, это пятый пакет санкций, который будет также рассматриваться в ближайшее время», – сказал Латушко.

В случае, если ЕС не введет санкции против Белоруссии, он пригрозил вновь перегораживать трассы.

«Когда мы завершали нашу акцию в Бобровнике, мы уходили с главным лозунгом: мы вернемся. Во-первых, мы вернемся в Беларусь. Эта главная цель, которую ставят все белорусы, вынужденно выехавшие после 9 августа прошлого года. И также, если Европейский союз вновь будет тянуть резину и размажет инструментарий, который у него есть в наличии, значит, мы будем вновь возвращаться на государственную границу. Такое настроение было у всех протестующих», – пригрозил Латушко.