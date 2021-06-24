Змагары хотят лишить белорусов олимпиады

24.06.2021, Минск, Артём Агафонов

Прошлогодние события больно ударили по белорусскому спорту. Спортивное сообщество после августовских выборов раскололось. Кто-то поддержал Лукашенко, кто-то – оппозицию. Это было естественно, такой же раскол поразил и все белорусское общество. Но у спортсменов даже отсидеться в стороне от политических потрясений не всегда получалось. Состоялась «война обращений», когда одни спортсмены подписывались за оппозицию, а другие организованно подписывали обращение в поддержку Лукашенко. Самые активные из фрондеров вскоре получили проблемы – увольнения, аресты, эмиграция. Невзирая на титулы и медали.

Потом было создание эмигрировавшими спортсменами Фонда спортивной солидарности, который принялся поддерживать «своих» и вставлять палки в колеса белорусскому спортивному начальству. Был конфликт с Международным олимпийским комитетом, непризнанное им избрание президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии старшего сына Лукашенко и отмена или перенос в другое место сразу нескольких чемпионатов по разным видам спорта, которые должны были пройти в этой стране. Все это сопровождалось скандалами, обидами и даже запретом на ввоз в Белоруссию продукции компаний, отказавшихся спонсировать чемпионат по любимому «батькой» хоккею.

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Токийская олимпиада начнется ровно через месяц, 23 июля. И уже сейчас вокруг нее развернулась настоящая баталия, не имеющая ничего общего с олимпийскими принципами. Добиться недопуска на олимпиаду белорусской делегации и заставить белорусских спортсменов выступать под нейтральным флагом не удалось. Теперь пытаются лишить болельщиков республики главного спортивного зрелища четырехлетия. Причем занимаются этим не какие-нибудь зловредные европейцы или американцы, а своя же оппозиция и политэмиграция.

Началось все с того, что Фонд спортивной солидарности отправил в Международный олимпийский комитет письмо с требованием лишить Белтелерадиокомпанию прав на трансляцию Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Свое требование в фонде объяснили так: «любителям захватов самолетов, пыток и убийств нет места в международном спорте». Кого там имели в виду? Других белорусских спортсменов, которые не подались в оппозицию и эмиграцию? Телезрителей, интересы которых такое решение затронет в первую очередь?

Впрочем, у спортсменов свои внутренние цеховые разборки. У них свой раскол. Одна часть обижена на другую и пытается как-то отомстить. Дело, в общем-то, обыденное. Проблема в том, что эта инициатива вышла за пределы сугубо спортивной среды. Сначала идею поддержала Светлана Тихановская. Назвав себя «лидером демократической Беларуси», она хоть и через твиттер, но тоже обратилась в МОК, предложив передать права на трансляцию «независимому белорусскому» (на самом деле государственному польскому) телеканалу «Белсат». Вслед за ней через несколько часов тему развил ее конкурент в борьбе за лидерство в оппозиции Павел Латушко. Он объявил, что возглавляемое им «Народное антикризисное управление» уже начало переговоры с представителями японского правительства и предложил МОК использовать свои технические возможности для организации бесплатного интернет-вещания специально для белорусов.

Альтернативные варианты трансляции, хоть и предлагаются, но качественной картинки многие не увидят. «Белсат» является польским пропагандистским каналом и, естественно, отсутствует в пакетах белорусских провайдеров и кабельных операторов. «Умные» телевизоры с интернетом тоже пока есть не у всех, а смотреть трансляцию с компьютерного монитора или экрана смартфона – это уже совершенно другой уровень ощущений. В итоге, если решение об отлучении БТ от олимпиады удастся продавить, то как и в случае с недавними санкциями, главными пострадавшими окажутся простые белорусы.

Что касается белорусского спорта – то главный итог политических потрясений для него – это то, что страну на Олимпийских играх будут представлять лишь 96 человек. Это – абсолютный антирекорд за все время самостоятельных выступлений.