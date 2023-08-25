Змагары мечтают о том, что «Вагнер» свергнет для них Лукашенко

Бойцы ЧВК «Вагнер», оставшиеся без командира в Белоруссии могут наладить контакт с оппозицией.

Такой вариант предположил в своем видеоблоге беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С персоналом есть еще одна очень интересная деталь. После смерти Пригожина для части ядра ЧВК «Вагнер» важно иметь, куда возвращаться. И тут части бойцов может прийти в голову абсолютно дурная идея, что Лукашенко не вечный. Это значит, что надо будет с кем-нибудь поговорить, а будет ли дом после смены власти в Беларуси. А теперь представьте себе кошмар Лукашенко, когда часть этих бойцов выйдет на контакт с кем-нибудь из его оппонентов насчет гарантий будущего», – набрасывал туфту змагар.

Он намекнул, что контактировать «вагнеровцы» будут не с командой самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской, а с бандами белорусских наемников в составе ВСУ типа «полка Калиновского».

«Сразу скажу, что с политическим крылом оппозиции и вильнюсским, и варшавским – это вряд ли возможно. По той простой причине, что эти люди не воевали. А давайте, возьмем другие группы. И вот тогда – возникнет очень интересная ситуация», – болтал Тышкевич.

Примечательно, что банда российских наемников-националистов ВСУ так называемый «русский добровольческий корпус», бесчинствовавший в Белгородской области, уже предложил «Вагнеру» перейти на сторону Украины.

«Мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. «СВО», а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200км от МКАДа, а дойти до конца! В случае вашего добровольного перехода на сторону Украины, ВСУ и МО Украины гарантируют вам безопасность и достойные условия!», – говорится в видеообращении, размещенном на тг-канале.

По всей видимости, этот провокационный ролик и натолкнул Тышкевича на свою «гениальную» мысль, ради хайпа, о «союзе вагнеров и змагаров».

Со своей стороны, Александр Лукашенко сегодня заявил, что бойцы ЧВК, перемещенные после мятежа 24 июня, останутся на территории Белоруссии.

«Что касается здесь ребят – все, что мы гарантировали. Они вообще ко мне не имеют никаких претензий. Вчера председатель КГБ с ними связался и передал только один месседж от меня: все, о чем мы с Пригожиным договаривались, мы выполним. Поэтому «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось», – сказал сегодня Лукашенко при посещении БГУ.

При этом он признал, что часть палаток в лагерях демонтирована, поскольку некоторые бойцы вернулись к семьям.

«Здесь остается ядро. Но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут сюда приезжать определенными партиями на подготовку. Но если Россия захочет брать отсюда людей на ротацию в Африку (там до 4 тысяч, как мне говорил Пригожин), пожалуйста, мы не против. Если россиянам будут нужны услуги, они оплачиваются. А мы им будем оплачивать те услуги, которые будут оказываться здесь», – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что свое пребывание в лагерях «Вагнер» оплачивает. Изначально бойцы собирались копать землянки.

«Они в палатках не собирались жить. Я говорю: да пожалуйста, мы вам поможем выкопать, но зачем? Можно цивилизовано жить. И они согласились. Беларусь же не Африка и не Украина, где они были на фронте», – заключил Лукашенко.